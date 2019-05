Commissariat d'Alençon : hommage aux policiers morts pour la France

"L'honneur, le courage, le don de soi" C'est par ces mots que Chantal Castelnot, préfète de l'Orne, a débuté la lecture du message du Ministre de l'Intérieur, lundi 13 mai 2019, à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France, dans la cour du commissariat d'Alençon (Orne).

Un message dans lequel le Ministre évoque les "150.000 femmes et hommes dont la vocation est de servir les autres, entre enquêtes menées et ordre maintenu." Puis il met en avant "la Résistance des policiers il y a 75 ans et le devoir actuel de défendre la République face à la barbarie qui frappe, encore, les héros discrets de l'ordinaire, pour permettre aux Français de vivre."

Dépôt de gerbes lors de la cérémonie Alençonnaise. - Eric Mas

En 2018, 11 policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, puis trois autres, déjà, depuis le début de 2019. Le Ministre a salué aussi "ceux qui ont été blessés", adressant "la gratitude de la Nation", soulignant : "Rappelons-nous le sens de leur sacrifice."

Cette cérémonie alençonnaise s'est achevée par la remise de 3 médailles d'honneur argent de la police nationale à 3 policiers ornais.

