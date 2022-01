Agression d'un épicière à Cherbourg

Une épicerie dépôts de presse et tabac a été braquée par deux jeunes hommes ce vendredi vers 14h, au 122 rue du Président Loubet à Cherbourg. La commerçante a résisté, elle a été frappée au visage. Le duo a pris la fuite, en emportant l’argent que contenait la caisse, et des paquets de cigarettes. La police, a diffusé ce vendredi soir un appel à témoin.

Les deux auteurs seraient deux jeunes hommes de type européen, mesurant entre 1.75 et 1.80 m. Le premier portait un haut de survêtement avec capuche de couleur grise avec des rayures plus foncées, un pantalon de survêtement noir et un sac en bandoulière. Le second portait un jean clair et un sweat à capuche. Ils étaient armés d'une matraque, voire d'une arme de poing.

Toute personne ayant aperçu ces suspects ou ayant des renseignements à communiquer sur ce vol est invitée à contacter le commissariat de police de Cherbourg au 02 33 88 76 76.