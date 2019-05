Accident dans l'Eure : une jeune femme entre la vie et la mort

Une voiture a fait une sortie de route rue des Bruyères sur la commune des Ventes (Eure), vendredi 10 mai 2019 vers 20h30. Elle s'est retrouvée sur le toit dans une mare. À son bord, une jeune femme de 24 ans était en arrêt cardio-respiratoire et a été transportée en état d'urgence absolue par le Smur d'Évreux vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Un homme de 26 ans a été plus légèrement touché et conduit vers l'hôpital d'Évreux. La circulation a été coupée le temps de l'intervention.