Caen : les gilets jaunes contournent les interdictions pour l'acte 26

L'acte XXVI du mouvement des gilets jaunes prévu ce samedi 11 mai 2019 va de nouveau mobiliser plusieurs dizaines de manifestants à Caen (Calvados). Pour contourner les interdictions de la préfecture du Calvados au centre-ville de Caen et aux ronds-points de Colombelles et d'Ifs, le groupe des Automobilistes de Normandie en colère (ANEC) prévoit de se réunir aux ronds-points de Bretteville/Odon et du Zénith de Caen, proche de la Foire de Pâques.

• Lire aussi : "pour soulager les commerçants", ils déplacent leur marche



Pas de blocage prévu

Si les horaires de ces deux mobilisations ne sont pas connus, il est mentionné qu'un barbecue est organisé au rond-point du zénith, ce qui sous-entend un rassemblement le midi. Aucun blocage ni filtrage ne seront effectués. Les gilets jaunes se donnent ensuite rendez-vous au Conservatoire de Caen, dès 14 heures.

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes : le point sur les actions ce lundi à 15 heures en Seine-Maritime

Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi pour l'acte XI

Gilets jaunes : le point sur les blocages en Normandie ce vendredi

Les "gilets jaunes": un septième week-end de mobilisation attendu samedi

Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi