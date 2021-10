Sainte-Marie-au-Bosc. Journée école morte près d'Étretat

Journée école morte vendredi 10 mai 2019 à Sainte-Marie-au-Bosc (près d'Etretat en Seine-Maritime). Le mouvement a été suivi par 92 % des parents d'élèves du RPI Sainte-Marie-au-Bosc, Beaurepaire, Le Tilleul et La Porterie. Les parents se battent contre l'annonce d'une fermeture de classe pour la rentrée 2019/2020. Une manifestation devant l'école a rassemblé 70 à 80 personnes entre 10 heures et 14 heures. Une délégation de parents d'élèves et d'élus sera reçue le 15 mai prochain au rectorat, à Rouen.