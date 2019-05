Un soin détente en duo pour la fête des mères avec Tendance Ouest

A l'occasion de la fête des mères, le dimanche 26 mai 2019, gagnez sur Tendance Ouest, votre soin détente en duo au Domaine de la Tour d'Émeraude à Fleury sur Orne (14) et une collation réalisée par un traiteur.

Un voyage beauté et détente d'une valeur de 300 € à choisir entre le " Voyage au Bahamas " (soin visage coup d'éclat, gommage du corps sable blanc-coco, douceur pieds et mains hibiscus, modelage à l'élixir de bougie) OU le " Voyage au Japon " (gommage corps et visage riz-agrumes, pause détente thé aux fleurs, douceur pieds et mains, masque visage pamplemousse ou riz, modelage impérial japonais).

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 17 mai 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.