Lady Gaga : un titre special "Simpson"

Le dernier épisode de la saison 23 des Simpson était un évenement pour les fans de la série mais aussi pour ceux de Lady Gaga, les "monsters". Car dans cet épisode très spécial, c'est bien la chanteuse actuellement en pleine tournée controversée qu'on retrouve en version animée. Une apparition pleine d'humour dans laquelle on retrouve sa robe en viande et on la découvre en plein kiss avec Marge.

Les fans ont pu découvrir un titre inédit de la superstar, You're All My Little Monsters, écrit spécialement pour le célèbre show aux personnages jaunes. Cette chanson a dû faire plaisir aux "petits monsters".

Dans les paroles de ce titre parodique, Lady Gaga chante : "quand ils sont jeunes, tous les petits monsters apprennent qu'ils sont effrayants, moches, stupides, rejetés par Cupidon, gros et poilus" ou encore "mais chaque monster doit découvrir ce secret au fond d'eux, qui transforme Dr Jekyll en sexy Mr Hyde." Une performance dans laquelle la récente célibataire se moque d'elle et multiplie les changements de tenues. Cette fois;, ce n'est donc à cause d'une polémique que Lady Gaga fait le buzz !