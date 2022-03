Sainte-Marie-du-Mont. Normandie : le musée du débarquement d'Utah Beach menacé par la mer

Henri Millet est le maire de Saint-Marie-du-Mont depuis 21 ans. Pour la deuxième fois en trois ans, il vient de faire renforcer la dune du site historique d'Utah Beach, sur laquelle est posé le musée d'Utah Beach.

Du sable contre la mer

Si l'érosion de la dune est préoccupante et le musée vulnérable, le maire de Sainte-Marie-du-Mont se veut rassurant. L'édile n'est pas né de la dernière tempête. D'une voix posée et sage, Henri Millet indique que son objectif est la conservation de l'environnement historique et la protection contre l'érosion.

• Lire aussi. D-Day : les Américains veulent investir 16 millions à la pointe du Hoc

• Lire aussi. Les villages d'Alaska inexorablement rongés par le changement climatique

• Lire aussi. Normandie : 950 portraits géants le long des plages du Débarquement