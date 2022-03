Pont-de-l'Arche. Anaïs Delva en concert à Pont de l'Arche !

Elle est de retour avec un nouvelle album "Obsidienne", il sort ce vendredi 10 mai 2019. Pour l'occasion Anaïs Delva vous propose un concert événement à l'Espace des Arts'chépontains de Pont de l'Arche.

Anaïs Delva c'est déjà plus de 10 ans de carrière avec du théâtre, de la télévision et bien sûr de la chanson ! C'est elle qui prête sa voix à Elsa dans la Reine des Neiges et qui chante le fameux "Libérée, Délivrée" que nous connaissons tous.

Pour ce disque "Obsidienne" Anaïs Delva a osé le dévoilement. Ou plutôt un tête à tête avec elle-même. Une démarche de mise à nu. L'écriture telle un miroir. Ne pas tricher. Se plonger au profond d'un sentiment, d'une sensation. Elle ne chante, presque finalement, que des instants ou des extraits diffus de sa propre existence.

Elle nous parle de ce nouvel album et aussi du concert de vendredi

Concert d'Anaïs Delva, le 10 mai, à 20 h 30, à l'espace des Arts'Chepontains. Billetterie sur weezevent.com/anaisdelva. Tarifs : 15 €, enfants et 25 €, adulte.