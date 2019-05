Municipales à Rouen : Jean-Louis Louvel fait un pas de plus [entretien]

C'est devant le Club de la presse et de la communication de Normandie, le lundi 6 mai 2019, qu'il l'a avoué. Oui, Jean-Louis Louvel pense bien à se présenter à la mairie de Rouen (Seine-Maritime) pour les élections municipales de 2020. Le lendemain, le chef d'entreprise précise sa pensée pour Tendance Ouest.

Un choix de couple

"C'est peut-être parce que je suis encore détendu par la qualification, admet celui qui est aussi président du Rouen Normandie Rugby. J'ai dit qu'au stade d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'y aller mais je dois encore la confirmer." Alors, qu'est-ce qui le freine à prendre sa décision définitive ? "D'abord, je suis concentré à fond sur la fin de saison au rugby et sur l'Armada avec Rouen Normandy Invest, répond-il. Et puis c'est aussi un choix que je veux faire avec mon épouse, car ça peut influer sur ma disponibilité."

Pour éviter les doutes, Jean-Louis Louvel résume lui-même sa position : "Ma réponse sera oui, sauf si ma femme dit non !" Lorsque l'idée a commencé à germer dans son esprit, il y a un an, son épouse se serait formellement opposée à l'idée de voir son mari briguer la mairie. "Là, elle ne dit plus non, mais elle veut que je puisse dégager du temps pour mes autres activités si je fais ça", explique-t'il, conscient que "c'est un mandat qui demande 150% du temps".

Le temps est désormais à la convivialité ! Et maintenant que l on sait que @jl_louvel pense fortement à la mairie de Rouen, les échanges vont bon train. Réponse définitive après cet été. pic.twitter.com/90Iqc0UT1y — Club Presse Com Ndie (@pressecomndie) 6 mai 2019

Pour le moment, les détails d'une éventuelle candidature restent flous. Approché par certaines formations, Jean-Louis Louvel regrette qu'on ne lui a pas parlé de projet. Sur un ton d'homme déjà en campagne, il précise toutefois qu'il croit en Rouen et qu'il veut "participer à son rayonnement". Mais pour l'officialiser, il faudra attendre ses vacances d'été.

