Duclair. Le nouveau chantier d'insertion de Duclair est inauguré

Jean Delalande, le maire de Duclair (Seine-Maritime), a salué, lors de l'inauguration vendredi 3 mai 2019, la réalisation de cet ouvrage qui a été érigé en quelques mois et donne déjà les preuves de son utilité. L'investissement total a été de l'ordre de 400 000€ grâce à des subventions du Département, de la Métropole, de la Région et des fonds européens.

Deux embauches

Il a ensuite expliqué "son intérêt partagé pour le travail qui permet un épanouissement personnel animé par la passion et la raison. Sensible à la formation et bien sûr à l'insertion, ce lieu a déjà fait ses preuves puisque déjà deux personnes ayant travaillé ici ont été embauchées par l'entreprise de construction Bomatec qui en a assuré la réalisation".

Pascal Martin, le président du Département de Seine-Maritime, a ensuite évoqué "les résultats des assises de la jeunesse organisées il y a quelques mois et dont il découle trois préoccupations majeures : le travail, le logement et la mobilité pour lesquelles le département a mis en place des actions spécifiques".