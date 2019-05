Basket (Pro B) : le CBC ne s'en sort pas

Le match.

Après une semaine encourageante et une victoire contre Nantes et une courte défaite à Gries (Bas-Rhin), le CBC affrontait un autre club en difficulté au classement, Quimper (Finistère) ce vendredi 3 mai 2019. Malgré leur combativité, les Caennais n'ont pu éviter une défaite 84 à 91 sur leur parquet. Avec un départ brouillon, les Cébécistes ne se facilitaient pas la tâche face à des Bretons adroits et bien en place dans le premier quart (18-27, 10'). Les Normands se reprenaient lors du 2e quart, terminant sur un temps fort avec les dunks de Jordan Tolbert et de David Ramseyer (meilleur scoreur avec 22 points). Le CBC passait en tête à la pause (51-49, 20'). La suite du match était âpre et physique, mais les Quimpérois l'emportaient grâce à leur adresse, notamment à 3 points, et à la fluidité de leur jeu. Face à eux, des Calvadosiens en manque de réussite, désorganisés et affaiblis par les absences.

Lutte pour le maintien

La deuxième mi-temps tournait en faveur des visiteurs, et Caen ne faisait que courir derrière le score. C'est Quimper qui sort vainqueur de cette 30ème journée de Pro B. Reste quatre matchs aux hommes du Fabrice Courcier pour sortir de la zone rouge. Scotchés à la 17ème et avant-dernière place (synonyme de relégation), ils font désormais face à un calendrier compliqué. Il faudra assurer dès ce mardi 7 mai, à Denain (15ème) avant de défier Rouen (3ème) lors d'un derby décisif. Il aura lieu le dimanche 12 mai à 17 heures au Palais des Sports.

La fiche.

Caen 84 - 93 Quimper

18-27 / 51-49 / 67-73 / 84-93

Caen : Hudson 5, Pamba 14, Alix, Ona Embo 8, Pope 13, Goulmy, Laurent, Hanley 2, Ramseyer 22, Tolbert 20. Entr : F.Courcier.

Quimper : Neree 3, Cohn 8, Choplin 3, Dussoulier 16, Desespringalle 4, Prost 3, Mondesir 14, Djimrabaye 3, Joaquim 21, King 18. Entr : L.Foirest.

