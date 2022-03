Sainte-Colombe-près-Vernon. Handball (Proligue) : Vernon sauve sa place en Proligue au bout du suspense ! 

Le match.

Les 1300 supporters venus encourager une dernière fois leurs protégés lors de cette rencontre seront passés par toutes les émotions dans cette dernière journée décisive pour l'avenir du SMVHB en Proligue. En effet, après un début de match difficile, les joueurs Eurois revenaient au vestiaire à la mi-temps sur le score de 15-10. Plutôt bon signe en vue de la fin de match mais les visiteurs du jour faisaient douter les joueurs de Benjamin Pavoni jusqu'à la dernière seconde où les "Rouge et bleu" s'en sortaient finalement avec un succès d'un tout petit but (26-25). Au buzzer final, la ruée et l'énorme clameur de Grévarin témoignaient de la pression que recèlait cette journée. Vernon reste en Proligue, là est bien l'essentiel !

Quelques images de la fin du match face à @SAHB_67 et de la joie du maintien en @Proligue avant le résumé complet dans quelques jours !! pic.twitter.com/zhoJHfp3LJ — SMV Handball (@SMVHB) May 4, 2019

La réaction.

Benjamin Pavoni (entr. Vernon) : "La mission est accomplie, notre objectif maintien est atteint. On a bataillé jusqu'au bout, ce n'était pas facile, mais on s'en sort au final. On est très heureux pour notre public formidable. La fin est heureuse, c'est ce qu'on va retenir".

La fiche.

SMV F. Garcia 7/30, N. Gauthier. 0/1

O. Benali 1/5, M. Tike 0/0, P. Champin, D. Bulzamini 9/11, E. Muyembo 0/0, A. Pochet, L. Dubois 0/0, N. Slassi 1/1, V. Indjic 2/2, A. Canoine 0/1, N. Zeljic 4/9, J. Luciani, H. Bouteiller, C. Boe 9/16. Managers B. Pavoni assisté de J. Delaporte

