Deux blessés dans un grave accident de la route entre Lisieux et Bernay

Un grave accident de la circulation s'est produit mercredi 1er mai 2019 vers 1h du matin à Thiberville (Eure), une commune située entre Bernay et Lisieux (Calvados). Une voiture est seule en cause et a fait une sortie de route au niveau du carrefour du Louvre.

Intervention du Samu

Dans le véhicule se trouvaient deux jeunes hommes. L'un, âgé de 27 ans, a été grièvement blessé et transporté au CHU de Rouen (Seine-Maritime), médicalisé par le Samu.

Un autre jeune de 26 ans a été plus légèrement atteint et conduit à l'hôpital de Bernay. 13 sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident.

