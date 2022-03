Hors Normandie. Une comédie musicale sur... les Destiny's Child!

Les Destiny's child refont parler d'elles! Reformées le temps du concert de Beyoncé au festival américain Coachella, elles seront à nouveau sur scène mais pour raconter leur histoire. Ce sont donc potentiellement d'autres chanteuses qui interpréteront les stars.

Baptisée "Survivor: The Destiny's Child Musical", cette comédie musicale racontera la formation du groupe en 1997 par le manager Matthew Knowles, le père de Beyoncé. Nous suivrons l'aventure du groupe du point de vue de cet homme et non des filles.

Nous entendrons bien sûr certains des plus grands titres du groupe, mais on verra aussi beaucoup de chorégraphies. Le spectacle sera proposé en premier à Houston, au Texas, en 2020. C'est dans cette ville que les Destiny's Child ont vue le jour.

Il sera ensuite joué à Broadway à New York puis à Londres et enfin dans le monde entier.

