Hors Normandie. Beyoncé sort sans prévenir un album live! 

Beyoncé aime surprendre son monde. La chanteuse a sorti l'album "Beyoncé" en 2014, l'iconique "Lemonade" en 2016, ou encore "Everything is love" avec son mari Jay-Z en 2018. A chaque fois sans prévenir les médias, sans teaser sur les réseaux sociaux. C'est donc un coup de tonnerre pour les fans et internet.

C'est l'album "Homecoming: the live album" que vous pouvez découvrir depuis ce mercredi 17 avril 2019. Un album de l'incroyable prestation qu'elle avait donnée au festival Coachella en 2018, où les Destiny's Child s'étaient reformés juste pour cet événement!! Il y a en tout 40 titres à se mettre sous la dent, soit près de 2 heures de performance: un régal!

L'album est disponible sur toutes les plate-formes de streaming ICI .

Une bonne surprise n'arrive jamais seule: Beyoncé sort aussi ce mercredi 17 avril 2019 "Homecoming", le documentaire sur ce concert événement de Coachella 2018. Vous découvrirez pendant 2h20 les coulisses de l'événement et comment ce concert s'est construit. Le documentaire est à voir sur Netflix. Voici la bande-annonce: