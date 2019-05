Caen : l'énorme succès d'Uber Eats au McDonald's du centre-ville

Le 22 mars 2018, le service de livraison de repas à domicile Uber Eats débarquait à Caen (Calvados). Parmi les restaurants partenaires de la plateforme, la marque McDonald's figure en tête d'affiche. Un peu plus d'un an plus tard, le succès est au rendez-vous pour le fast-food américain. Son restaurant du centre-ville concentre la majorité des commandes.

"Une fois sur deux c'est pour McDo"

Même si la direction n'a pas voulu nous donner de chiffres exacts concernant les livraisons Uber Eats, il n'y a qu'à interroger les nombreux livreurs qui stationnent à toute heure du jour et de la nuit devant l'enseigne du centre-ville : "Ça dépend des soirs, bien sûr… Mais généralement, une fois sur deux la commande c'est de McDonald's", confie Thibault, livreur Uber depuis cinq mois.

L'entrée du fast-food est même devenue le point de rendez-vous des livreurs : "Certains d'entre-nous avaient remarqué que plus on se positionnait proche du McDo' plus on avait de chance d'être choisi pour une commande… Aujourd'hui c'est plus le cas, mais l'endroit est resté".



Le restaurant s'est adapté

Après un an de rodage et "quelques bugs au début" selon plusieurs livreurs, le McDonald's du centre-ville s'est adapté à cette nouvelle donne. Un espace d'attente dédié a été mis en place pour les livreurs. De l'autre côté du comptoir aussi, un coin est réservé à la préparation des commandes Uber Eats.

Des propres mots du gérant de l'établissement, Fabrice Clément : "L'arrivée d'Uber Eats est un vrai facteur de croissance pour le restaurant". Depuis l'arrivée de la plateforme, le chiffre d'affaires du McDonald's du centre-ville est en augmentation.

Il faut dire qu'au McDonald's du centre-ville, il n'y a pas de "drive" pour prendre sa commande à emporter.

