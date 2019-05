Au cinéma ce mercredi 1er mai 2019: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Keira Knightley ou encore Julianne Moore

La suite des "Petits mouchoirs" de Guillaume Canet avec "Nous finirons ensemble", le drame historique avec Keira Knightley et Alexander Skarsgård dans "Coeurs ennemis", le conte pour enfants "Amir et Mina : Les aventures du tapis volant", le prochain film avec Julianne Moore dans "Gloria Bell" et la comédie dramatique engagée "Dieu existe, son nom est Petrunya" sont au programe du box-office français de ce mercredi 1er mai 2019.