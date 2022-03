Caen. Caen : feu de combles dans une maison du centre ville

Un incendie s'est déclaré ce lundi 29 avril 2019 aux alentours de 19 heures dans les combles d'une maison rue François-Marescot à Caen (Calvados). Une immense fumée noire était visible dans le quartier du Jardin des Plantes.

Aucun blessé

Les flammes ont fortement endommagé la toiture mais elles n'ont fait aucun blessé. Au moyen de six engins et deux lances, les 17 sapeurs-pompiers sur place venant des casernes de la folie Couvrechef et de Canada ont permis de préserver le premier étage et le rez-de-chaussée.

La cause de cet incendie n'est pas encore connue.

