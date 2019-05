Des Manchois en Israël

Accompagnés par le président du Conseil départemental, Marc Lefèvre, et plusieurs élus, quinze élèves du collège Gambetta de Carentan et leurs professeurs se sont rendus sur place pour poursuivre leur travail sur la mémoire des victimes de la Shoah et la reconnaissance des Justes parmi les nations, une distinction délivrée par l'État d'Israël à celles et ceux qui, durant la Seconde guerre mondiale, mirent leurs vies en danger pour protéger celles des juifs.

Une première intense

L'établissement manchois travaille sur le sujet depuis 2011. Avant Israël, les élèves passés par Gambetta avaient notamment visité le Mémorial de la Shoah à Paris ou le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Ce séjour de l'autre côté de la Méditerranée fut donc vécu comme l'aboutissement d'un long travail de fond de l'équipe pédagogique du collège. Ainsi figuraient au programme du séjour, la visite de Yad Vashem, l'institut international pour la Shoah installé aux portes de Jérusalem, le Mémorial de la déportation des Juifs de France, perdu au beau milieu d'une forêt sur les contreforts des monts de Judée et sur lequel sont inscrits près 80 000 noms de juifs de France déportés et exterminés dans les camps lors de la seconde guerre mondiale ou encore la tombe d'Oskar Schindler, le plus célèbre des justes, devant laquelle Nathan, jeune collégien de 14 ans, interprétait à la trompette un extrait de la bande Originale du célèbre film de Steven Spielberg, la Liste de Schindler.

Bientôt un Mémorial à Cherbourg

Ce voyage, financé et encadré par le conseil départemental de la Manche, dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement en Normandie, aura également été propice à la confirmation d'une information déjà dans les tuyaux depuis quelques semaines. Marc Lefèvre, président de la collectivité territorial, a ainsi annoncé la probable construction (peut-être dès 2020) d'un Mémorial manchois visant à rendre hommage aux 101 victimes manchoises de la Shoah et aux 32 justes du département. Celui-ci devrait être installé à Cherbourg et s'appuiera sur les recherches d'Olivier Jouault, professeur d'Histoire-Géographie avec ses élèves du collège Gambetta de Carentan.

A LIRE AUSSI.

Normandie : 150 lycéens face à l'enfer d'Auschwitz-Birkenau

Mort du négationniste français Robert Faurisson à Vichy

Holocauste: la Pologne aux prises avec un imbroglio de vraies-fausses accusations

Une loi polonaise mécontente Israël, les Etats-Unis et l'Ukraine

Une loi polonaise irrite Israël et provoque une mise en garde de Washington