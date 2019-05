Basket (Pro B) : Evreux remporte son match face à Chartres

Le match.

Face à la lanterne rouge du classement, les Ebroiciens ne se sont pas fait avoir hormis en tout début de match ou les locaux auront bousculé les Eurois. Avec la maitrise, les visiteurs du jour auront mené toute la partie en voyant parfois les joueurs de Chartres revenir dans la partie avant la mi-temps mais la 2è partie du match sera à sens unique pour une 11è victoire cette saison.

Championnat Pro B | Journée 2⃣9⃣



Evreux s'offre un bon bol d'air en s'imposant Samedi sur le parquet de @ccbmbasket (72-92) pour la #J29 de #ProB



La fiche.

Booker: 18 points, Kayembe et Ho You Fat: 16 points, Reed et Bouquet: 11 points, Dinal: 10 points, Scott et Lavieille: 4 points, Leon: 2 points.

Prochain rendez-vous pour les joueurs de l'ALM Evreux la réception de Paris vendredi 3 mai 2019.

