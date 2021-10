Évreux. Basket : l'ALM Évreux battu par Paris

Dernier match de l'année 2018 compliqué pour les joueurs de l'ALM Évreux (Eure) qui se sont inclinés sur le parquet de Paris jeudi 27 décembre 2018 pour le compte de la 12e journée de Pro B. Score final 82-64.

Un match dans lequel les Ébroïciens n'auront jamais existé et auront subi les assauts des Parisiens bien plus à l'aise. Réduits à seulement huit joueurs pour cette rencontre, les Eurois encaissent leur 6e défaite et se placent en 8e position dans ce championnat de Pro B ultra serré.

Championnat Pro B | Journée 1⃣2️⃣

"L'ALM s'incline à Paris pour sa dernière de 2018"

Retour sur la défaite de l'ALM hier soir sur le parquet du @Paris_Basket (82-64) ➡ https://t.co/jRw7seKPCV pic.twitter.com/KLdMMAfGWL — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) 28 décembre 2018

La fiche.

Ho You Fat : 25 points, Booker et Paschal : 9 points, Acker : 8 points, Scott et Bouquet : 6 points.

Place maintenant à la trêve. Le retour à la compétition est prévu le vendredi 11 janvier 2019 avec la réception de Saint-Chamond.

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B): Evreux positive son bilan contre Lille

Le RMB défait de justesse à Lille

Basket : l'ALM Évreux essuie une grosse défaite à Poitiers

Basket : en Leaders Cup, le Rouen Métropole Basket reçoit Nancy

Basket (Leaders Cup) : Rouen se qualifie en battant Evreux