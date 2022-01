9e rencontre de l'apprentissage ce 22 mai à Caen

Pas moins de 1.100 jeunes sont attendus pour découvrir une cinquantaine de métiers dans des secteurs divers et variés, parmi lesquels la restauration, le commerce, les métiers de la mer et du bâtiment, la coiffure, la boulangerie, la pâtisserie, l'industrie ou encore les compagnons du devoir.

Alain Michel, directeur du centre de Formation d'apprentis des Chambres de Commerce et d'Industrie de Caen et du Pays d'Auge nous en dit un peu plus...