Le festival Courtivore est de retour dans l'agglomération rouennaise

Le festival de court-métrage fête sa 19e édition et propose cette année un programme étoffé grâce à la mise en place de nouveaux partenariats. Elian Pirio président du festival nous en parle :

Comment s'organise ce festival ?

"La préparation du festival commence un an à l'avance quasiment. Cela demande un long travail de prospection. Nous lançons un appel à film, de nombreux courts-métrages nous sont envoyés via une plateforme mais nous découvrons aussi des nouveautés et des inédits au festival de Clermont-Ferrand, l'un des plus gros festivals du court-métrage existant. Cette année nous avons dû faire notre choix parmi 1 200 films : c'est un record. Tous sont visionnés par notre équipe et nous retenons 24 films en compétition présentés lors de trois séances."

Quels sont les nouveaux partenariats établis pour cette édition ?

"Certaines structures comme Science action Normandie récemment installée à l'ancien Pôle régional des savoirs nous ont sollicités pour monter un programme en lien avec leur propre projet. Comme l'expo en cours parle du voyage sur Mars, nous avons choisi huit courts-métrages sur le thème. En plus des films en compétition cela nous permet de présenter encore d'autres démarches originales à notre public sur des thèmes bien particuliers. Nous collaborons aussi avec l'hôtel littéraire Flaubert, le centre photographique et la maison des forêts. Les films sont projetés dans leurs locaux et nous déclinons les thèmes choisis dans différents registres : fiction, documentaire, animation. C'est un bon moyen pour montrer la diversité du court-métrage et aussi pour capter un nouveau type de public."

Comment vous adressez-vous au jeune public ?

"Depuis plusieurs années, un volet de la programmation est dédié au jeune public. C'est aujourd'hui devenu un point fort de notre programmation. Ce sont des projections destinées aux scolaires ou au public familial qui concernent les 6-10 ans. Évidemment nous privilégions les films d'animations et la fiction, ce sont surtout des courts-métrages humoristiques de manière à sensibiliser le jeune public à ce mode d'expression. Ils sont, comme nos participants aux actes 1, 2 et 3, invités à voter. Un prix jeune public sera remis au court-métrage plébiscité."

Quelles sont les stars de cette nouvelle édition ?

"À la finale, les invités peuvent avoir la chance de rencontrer les réalisateurs qui ont remporté les prix du public et du jury. Notre sélection de film est véritablement internationale afin de témoigner de ce qui se fait en termes de court-métrage dans le monde : 13 nationalités sont citées. Parmi les courts-métrages sélectionnés on aura le plaisir de retrouver à l'écran Yolande Moreau, Élodie Bouchez, Anaïs Demoustier, Grégory Gadebois ou encore Pablo Pauly qui s'était distingué à l'écran dans le rôle de Grand corps malade dans le film Patient ou encore Coralie Russier que l'on avait pu voir dans 120 battements par minute. Ces deux derniers seront à l'affiche d'un film réalisé par Clémence Poésy. Enfin parmi les films sélectionnés, le film Skin inclus dans la programmation de l'acte 1 a décroché entre-temps l'Oscar du meilleur film de fiction : ce qui nous conforte dans notre choix !"

Du 3 au 24 mai 2019 à l'Ariel Mont-Saint-Aignan et à l'Omnia à Rouen. 0 à 6€. courtivore.com

