Alençon. Orne : 10 blessés dont quatre graves dans un accident de minibus

Il était 18h40 vendredi 26 avril 2019 quand un minibus est rentré en collision avec une voiture sur la route départementale 26 à Saint-Nicolas-des-Bois (Orne), au lieu-dit des Rochers du Vignage. Les 10 personnes impliquées dans l'accident ont été blessées dont quatre gravement.

Il s'agit d'une fillette âgée d'un an, d'un adolescent de 14 ans et de deux hommes de 53 et 68 ans. Six autres victimes sont plus légèrement touchées, cinq adolescents de 14 ans et un homme de 25 ans

Tous ont dû être transportés à l'hôpital d'Alençon 10km plus loin. Leur pronostic vital n'était pas engagé.

L'équipe U15 du club de Condé-sur-Sarthe

Le minibus transportait des jeunes footballeurs du club de Condé-sur-Sarthe pour une rencontre prévue à Alençon.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. D'après les premières constatations, c'est en voulant éviter un obstacle sur la route que l'engin a percuté frontalement une voiture qui arrivait en face.

30 sapeurs-pompiers du département de l'Orne ont été mobilisés sur l'intervention ainsi que sept ambulances.

Une cellule psychologique a été ouverte pour les jeunes footballeurs victimes de l'accident.

