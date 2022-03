Conches-en-Ouche. Eure : un motard grièvement blessé

Une voiture et une moto se sont percutées, vendredi 26 avril 2019 vers 18h sur la RD830 à Conches-en-Ouches dans l'Eure. Le conducteur de la moto a été grièvement blessé et conduit en état d'urgence absolue vers le centre hospitalier d'Évreux. Celui de la voiture a été plus légèrement touché.