Football : le bilan de la saison du SM Caen

Avec seulement 9 victoires pour 18 défaites et 11 matchs nuls en 38 rencontres, le SM Caen a flirté avec la zone de relégation toute cette fin de saison. Pourtant, le club n'était allé qu'une fois dans la zone rouge depuis le début du chamionnat. Et pour cause, les Caennais avaient bien entamé cette saison avec deux victoires consécutives sur Valenciennes, et Sochaux.

La victoire sur Lyon 1 but à 0 en septembre leur avait même permis d'enchaîner 4 matchs sans défaite. Ce sera leur meilleure série de cet exercice 2011/2012. Car leurs faiblesses à domicile - à peine 23 points de pris sur 57, soit une 17e place à ce classement - leur coûte finalement très cher. Les joueurs de Franck Dumas n'ont en effet remporté que 6 matchs à la maison.

Et leurs performances à l'extérieur – 15 points pris et une 12e place à ce classement – ne leur permettent pas de rattraper les lacunes observées au stade Michel d'Ornano. Les Bas-Normands terminent par trois défaites de rang. C'est donc assez logiquement que les Malherbistes retrouvent la ligue 2, deux ans seulement après l'avoir quittée.

Enfin, la question de l'avenir de Franck Dumas à la tête du Stade Malherbe de Caen depuis sept ans pourrait se poser.

Les statistiques :

Le SM Caen termine la saison à la 18e place avec 38 points au compteur. Le club compte 9 victoires, dont 6 à domicile, 11 matchs matchs nuls et 18 défaites.

Les Caennais ont marqué 39 buts et en ont encaissé 59.

Benjamin Nivet termine meilleur buteur du club avec 7 réalisations devant Pierre-Alain Frau, 6 buts, très loin derrière les 17 buts inscrits par El-Arabi la saison dernière.

Les deux joueurs les plus utilisés durant la saison sont Alexis Thébaux, et Frédéric Bulot qui ont disputé les 38 rencontres de la saison.