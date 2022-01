Robin Gibb, le chanteur du groupe britannique emblématique des Bee Gees, est mort dimanche à l'âge de 62 ans après une longue bataille contre le cancer, a annoncé sa famille.

Barry, Maurice et Robin Gibb ont atteint des sommets dans le monde de la musique pop dans les années 70 avec des titres tels que "How Deep Is Your Love", "Stayin' Alive", et "Night Fever".

L'ensemble avait atteint des ventes records de plus de 200 millions de disques.