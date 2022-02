Attentats. Le drame du Sri-Lanka

Peuplé de 23 millions d'habitants, le Sri-Lanka - autrefois Ceylan -, grande île à 30 kilomètres du sud-est de l'Inde, sortait à peine d'une guerre civile de 20 ans et 100 000 morts contre les séparatistes de sa minorité tamoule... Dimanche 21 avril, une série de huit attentats contre des hôtels de luxe et des églises catholiques où était célébrée la messe de Pâques a blessé plus de 500 personnes et en a tué 300 cents, dont une trentaine de touristes parmi lesquels un Français.

Les nombreux touristes présents dans l'île n'ont néanmoins pas demandé leur rapatriement. Le Sri-Lanka est l'une des destinations d'Asie les plus prisées : 2,3 millions de visiteurs en 2018.

La police avait

été avertie

Les attentats du dimanche 21 avril, dont une attaque-suicide, ont été commis par un mouvement djihadiste sri-lankais : le NTJ, qui s'en était pris l'an dernier aux statues monumentales de Bouddha faisant partie du patrimoine archéologique de l'île.

24 militants du groupe ont été arrêtés dès le lundi 22 avril.

Début avril, la police de Colombo avait été avertie que le NTJ préparait des attaques contre les églises. Mais le Premier ministre, étrangement, n'avait pas été tenu au courant : "Il n'était pas convié aux réunions du conseil de sécurité nationale", explique le chef de la police. Le ministre des sports s'interroge : "Puisque les services étaient avertis, il y a eu un retard dans l'action de prévention", a-t-il tweeté. Le président et le Premier ministre enquêtent sur une défaillance des services de sécurité.

