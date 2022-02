Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen continuent leur chemin

Pour bien préparer leurs échéances européennes, les Huskies de Rouen peuvent compter sur les rencontres de championnat pour roder leurs stratégies et donner du temps de jeu à tous les joueurs. On le ressent bien au fil des rencontres, comme les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 contre le Stade Toulousain.

Une victoire facile et un succès à l'arrachée

Lors du premier match, les Huskies sont dominants avec les anciens et les joueurs expérimentés aux manettes : Piquet, Gleeson, Prioul, Sosa, Lefevre… Et même si Toulouse ouvre le score en deuxième manche, les Rouennais se rattrapent à la troisième en marquant six points, puis deux en quatrième et à nouveau six en sixième alors que les Tigers sont bloqués. Le match se termine à la septimèe manche sur le score de 14-1 pour Rouen.

Dans le second match, le coach Perez fait rentrer les jeunes recrues. Le match commence bien pour les Huskies qui ouvrent le score dès la deuxième manche avec trois points, puis deux en cinquième. Mais les Tigers réagissent et scorent cinq points sur la sixième manche pour revenir à égalité. Il faut attendre la neuvième et dernière manche pour que les Huskies marquent à nouveau et s'imposent sur le fil 6-5.

Avec ces deux victoires, les Huskies cumulent à présent sept victoires pour une défaite et restent en tête du classement à égalité avec les Barracudas de Montpellier. Les deux équipes devront se départager le dimanche 28 avril. Premier match prévu à 11h et le deuxième à suivre vers 14h.