Beauvoir-en-Lyons. Seine-Maritime : un face-à-face fait un blessé grave

Deux voitures se sont percutées en face-à-face sur la RN31 à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime), vendredi 19 avril 2019 vers 17h45. Un homme de 19 ans a été grièvement blessé et évacué par l'hélicoptère Viking 76 du Samu vers le CHU de Rouen. Quatre autres personnes, dont trois enfants ont été plus légèrement touchées. La circulation a été coupée pendant plus d'une heure dans les deux sens, le temps de l'intervention.