Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 25 avril

Bélier

Si vous pratiquez un sport demandant une certaine ténacité. Veillez à bien vous échauffer, vous hydrater. Les problèmes musculaires, voir des chutes, rodent aujourd'hui.

Taureau

Quelques petits conflits en famille. Rien de bien grave si ce ne sont des chicanes entre enfants. Badineries qui mettront vos nerfs à rude épreuve.

Gémeaux

Vous ne refuserez pas de vous pencher amicalement sur les petits problèmes de la bonne copine dans le besoin. Juste un petit quelque chose pour améliorer la situation.

Cancer

Trop beau, bien trop beau pour être vrai d'après vous puisque vous avez l'impression d'être aimé en plénitude. Vous fonctionnez à l'affectif ; C'est parfois risqué attention.

Lion

La voie de la raison peut être parfois fatigante, vous aviez envie de surprendre et d'étonner. Et là le conseil est de raser les murs et de vous faire discret. Du calme.

Vierge

Le domaine matériel est assez mal aspecté. Vous tentez de trouver quelques solutions pour boucler le budget. Pas d'angoisse même si vous vous sentez dans une impasse. Un mieux dans les 3 jours qui viennent.

Balance

Le vent est agressif sans raison apparente. Évitez de manquer à la plus élémentaire correction et diplomatie. Parfois les paroles dépassent la pensée. Impossible de rembobiner.

Scorpion

Vous avez l'idée maussade. Rien ne se passera comme vous le désirez. Le mythe de la catastrophe. Rien de plus ou de moins. Journée assez neutre. Tout redémarre dans trois jours.

Sagittaire

Aujourd'hui vous allez tenter de flemmarder, la période s'y prête certes. Disons que vous avez besoin de vous régénérer. Ne rien faire… buller tout simplement

Capricorne

Achever l'ouvrage commencer. Votre obsession du jour. Demain tout devra être accompli. Votre organisation en a gagné. Restez serein. Vous ferez face.

Verseau

L'heure est grave. Attention à cette fâcheuse tendance à faire des gaffes. Se rattraper est encore pire. Réfléchissez avant de faire de l'humour. Parfois ça coince.

Poissons

Vous augmenterez probablement le volume de votre radio pour vivre au rythme de la musique. Vous vous laissez bercer.