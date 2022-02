Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 6 avril

Bélier

Vous aurez des velléités décoratives et ainsi à faire bouger les meubles, changer les couleurs et les éclairages. Que nous vaut cette frénésie soudaine de rangement ?

Taureau

Vous aurez soin de veiller à l'état de vos finances. Certains états de rapprochements ne sont pas du luxe parfois. Une petite erreur plane depuis un certain temps. Soyez vigilant.

Gémeaux

Bien dormir c'est vieillir moins vite. De ce côté-là tout va bien. Voire une fâcheuse tendance à somnoler au cœur de la journée.

Cancer

Faites-vous plaisir. Vous sortez d'une période un peu difficile et il faut récupérer et ainsi exorciser les mauvais souvenirs. Cupidon pourrait vous jouer un tour excellent et vivre les prémices d'un printemps affectif.

Lion

La victoire en solitaire repose aussi sur l'esprit d'équipe. Ainsi vous aurez le sentiment d'avoir franchi un cap grâce à votre famille, voir vos amis. Votre reconnaissance à venir sera un juste retour des choses.

Vierge

Vous surprendrez par votre générosité devant tous ces grincheux belliqueux. La bienveillance peut apparaître comme ringarde. Votre volonté d'absence de compétition vous honore.

Balance

Si vous travaillez aujourd'hui et de plus en responsabilités, vous saurez insuffler confiance, délégation, coopération. Vous en avez assez des clivages et affrontements divers.

Scorpion

Ambition de grand renouvellement de l'art d'orienter votre famille vers des valeurs de dignité et d'éducation ; une journée sans portable, tablette et wifi pourrait être un bon début afin de gravir la cime des vraies valeurs.

Sagittaire

Vous vous lamentez de ne pouvoir compter sur personne alors que vous avez plusieurs centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Pour les déménagements tout le monde s'éclipse.

Capricorne

Laissez-vous surprendre et transporter grâce à un influx particulièrement positif empreint d'optimisme. D'autre part vous saurez vous délecter d'une multitude d'outils à votre porter pour regarder au-delà de la ligne d'horizon. Culture, livres, musiques.

Verseau

Vous pensez anxieusement au futur, vous en oubliez le présent. Vous ne vivez ni l'un ni l'autre comme si vous vous considériez comme éternel. Erreur magistrale. Posez-vous un peu et admirez la vie en soi.

Poissons

Vous vous sentez parfois borderline dans votre système de pensée. Vous vous sentez incompris ; vous en tressaillez. Vous qui désiriez une existence limpide… c'est râpé.