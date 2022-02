Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 22 avril

Bélier

Un peu de sport et ainsi réveiller ses sens : expériences qui permettent de mieux apprécier la vie.

Taureau

Ambiance assez festive ce soir. Donc préparez-vous même si rien n'est prévu pour l'instant ; tout reste possible. Pensez à vous hydrater votre santé est absolument primordiale.

Gémeaux

L'entraînement physique pourrait être la clé de voûte pour vous préparer à un été dans l'excellence. Huit semaines ne seraient pas superflues dans le domaine.

Cancer

Vous ne vous laisserez pas influencer ni disperser par des pulsions désordonnées, confuses, sans but précis, afin de ne pas vous épuiser inutilement.

Lion

Vous aurez quelques difficultés à combler le vide qui s'empare quand prend fin une longue période d'activité. Sas de décompression pour ceux qui fonctionnent suivant le calendrier scolaire.

Vierge

Choc frontal et brutal que l'on ressent à l'annonce des mauvaises nouvelles. Double peine qui s'atténuera grâce à votre bon sens. Une lumière fuse avant ce soir.

Balance

Vous connaîtrez aujourd'hui une mise au point inattendue qui vous projettera dans une vérité que vous refusez systématiquement de regarder en face.

Scorpion

Journée aux victoires professionnelles. Il y aura du sport et certaines traversées aux chemins escarpés. Peu importe, votre organisation aura porté ses fruits tout est possible - tout est réalisable.

Sagittaire

Le monde de l'enfance est favorisé. Jeux, activités diverses. Aucune place pour les jambes lourdes. Votre circulation sera mise à rude épreuve par vos petits chérubins.

Capricorne

Vous n'aimerez pas les esprits et les espaces étriqués comme si l'on vous invitait à vous asseoir dans un siège d'avion ; plus d'ampleur et grands espaces. Non aux entraves.

Verseau

Vous serez un travailleur acharné et vous perfectionner encore et encore. Et parfois reprendre tout de zéro, besoin d'apprendre. Le doute méthodique et mettre les bouchées doubles.

Poissons

Envie de faire une petite escapade assez lointaine. Envie de vous changer les idées. Vous avez quelques angoisses concernant certaines étapes contraignantes les jours prochains.