Rouen. Au volant, les Normands oublient leur clignotant et klaxonnent trop !

Quel comportement avez-vous au volant de votre voiture ? C'est à cette question que répond le baromètre de la conduite responsable rendu public, vendredi 19 avril 2019, par la fondation Vinci autoroutes, à la veille d'un week-end prolongé pour Pâques, synonyme de circulation plus importante sur la route.

Klaxon et injures au volant

Deux tiers des Normands interrogés admettent ainsi injurier au volant un autre conducteur. Ils sont 60% à klaxonner ceux qui les énervent sur la route (seulement 47% pour les voisins bretons). Par contre, seuls 14% des conducteurs normands descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre automobiliste.

Concernant les comportements dangereux, 65% des Normands expliquent oublient de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction ! La Normandie est ainsi sur la deuxième marche du podium, derrière la Bretagne mais devant la Provence-Alpes-Côte D'Azur.

Même classement sur l'absence de ralentissement des conducteurs à proximité d'une zone de travaux. C'est le cas de 63% des Normands, contre 58% de moyenne nationale.

Des distractions en conduisant

Plus inquiétant, les Normands sont de plus en plus nombreux à être distraits au volant 44% d'entre eux téléphonent en conduisant avec un système Bluetooth ou paramètrent leur GPS en conduisant.

Enfin, 37% des automobilistes dans la région disent avoir déjà eu l'impression de s'être assoupi au volant. Un chiffre en hausse par rapport au baromètre de 2017.

