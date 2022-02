Caen. Découvrez le nouveau clip de LSD

Le trio Sia, Diplo et Labrinth fait de nouveau parler de lui en ce 17 avril. LSD a dévoilé le clip de sa nouvelle chanson No New Friends. Sia s'y ballade en géante avec Labrinth au creux de sa main le tout dans un décor digne des Teletubbies au cœur duquel le soleil à le visage de Diplo. Un clip dans lequel on retrouve encore et toujours la jeune danseuse Maddie Ziegler rendue célèbre par le clip de Chandelier. Moins de 24 heures après sa publication le million de vue avait déjà été dépassé sur Youtube.

