"Nos Chers Voisins", votre nouvelle série télé humoristique

La mini série "Nos Chers Voisins " raconte la vie et les relations parfois amicales d'une bande de voisins qui se croisent tous les jours, comme des millions de français.

Suite aux excellents résultats d'audience des autres séries, la chaîne se lance dans ce nouveau format, plus compact, tel "Un gars, une fille" ou plus récemment "Vestiaires" sur France 2, "Les Lascars" ou "Bref" sur Canal+ ou encore "Kaamelott" ou "Scènes de ménages" sur M6.

Et ce n'est pas tout, les différentes chaines sont de plus en plus conscientes que ce format séduit les télespectateurs. Ainsi, Arte va également se lancer cette année dans le mini-format, avec trois nouveaux projets, à suivre...