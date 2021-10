Le téléfilm "Merlin" sur TF1, fin octobre

Davantage dans le registre de l'humour que du sérieux historique, Merlin s'amusera à suivre le célèbre sorcier, qui aspire à une vie paisible dans sa forêt de Brocéliande après avoir éduqué le prince Arthur pendant dix ans. Un événement le tirera de sa retraite : la colère de la maléfique Morgane, causée par le mariage entre son cousin Arthur et Guenièvre.



Cinq ans après Ali Baba et les quarante voleurs, Gérard Jugnot accepte à nouveau de tenir le premier rôle d'une fiction évènement diffusée sur TF1. L'acteur campera Merlin, tourmenté par Marilou Berry en fée Morgane. Joséphine de Meaux (Viviane), Jean-Baptiste Maunier (Lancelot) et Arthur Molinier (Arthur) compléteront le casting de ce téléfilm familial, composé de deux volets de 90 minutes.