Hors Normandie. Les Caennais de Noroy dévoilent leur premier EP

On les a connus avec le titre Thinking qui a beaucoup tourné cet été, notamment sur Tendance Ouest. Le duo originaire de Caen vient de dévoiler son premier EP : Naema. Naema qui signifie "le commencement" est composé de 5 titres. Cet EP est conforme aux attentes de leurs auditeurs, les deux protagonistes réussissant à composer des musiques taillées pour devenir des hits mais aussi à aller sur des terrains où on les attend moins.

Les deux Normands sont notamment parvenus à remettre au goût du jour Paradis Blanc de Michel Berger, pourtant indémodable, en y incorporant des sonorités à la fois chill et électro tout en gardant des similitudes avec l'original. C'est d'ailleurs le seul titre du projet qui est chanté en Français.

Au-delà de Thinking et Paradis Blanc les autres titres de l'EP parviennent eux aussi à nous accrocher l'oreille. Tout d'abord il y a le très bon Savior que l'on connaît déjà et dont le clip a été dévoilé il y a quelques semaines.

Ensuite, la track qui ouvre le projet Hypnothize vous plonge tout de suite dans l'univers de Noroy, avec un gimmick de guitare qui vous reste en tête. Le titre qui figure déjà dans différents tops et playlist sur les sites de streaming. On retrouve les mêmes sonorités que l'on retrouve habituellement en écoutant Noroy, sonorités qui font l'identité musicale du duo et qui leur permet de faire des titres aussi bien dansant comme Hypnothize que des titres plus calmes comme Broken.

Les multi-instrumentistes qui ont d'abord fait leurs gammes dans "le gros rock qui tâche" signent un premier EP très prometteur. On peut reconnaître l'influence d'autres artistes de la scène électro Française comme Polo & Pan, Petit Biscuit ou Superpoze. Des artistes qui comme eux ont leur propre univers et parviennent à utiliser différents styles musicaux. Un EP plein de promesse pour le duo Caennais qui sera présent au festival Papillons de nuit en juin prochain à Saint-Laurent-de-Cuves. Vous pouvez écouter et vous procurer l'EP ici.