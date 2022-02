Le visage affiché par Mondeville lors du dernier round de la phase régulière avait largement déplu au coach mondevillais. Après avoir commencé l'aventure des playdowns en milieu de semaine contre le Hainaut Basket sur leur parquet, les Mondevillaises vont poursuivre leur délicate opération survie en enchaînant deux nouveaux matchs ces prochains jours. Le calendrier est très serré, totalement infernal même, et les partenaires de Courtney Hurt seront sur le parquet de Villeneuve d'Ascq ce samedi 20 avril (20 heures) en quête de perfection. Invitées de dernière minute dans cette poule finale des mal classées, les Nordistes ont par leur présence rendue presque impossible la tâche du maintien. Un gage de motivation pour les joueuses de la banlieue caennaise ? Il le faudra, d'autant que dès le mardi 23 avril prochain (20 heures), il faudra à tout prix disposer de Nantes à la maison. De l'avis des observateurs et des acteurs eux-mêmes, le relégué devrait être Nantes Rezé ou Mondeville. Les joueuses de Romain Lhermitte doivent ainsi à tout prix faire un 2/2 contre leurs rivales. La course ne fait que commencer...

Le programme des play-downs

J2 : Villeneuve d'Ascq - Mondeville, samedi 20 avril.

J3 : Mondeville - Nantes Rezé, mardi 23 avril.

J4 : Saint-Amand - Mondeville, samedi 27 avril.

J5 : Mondeville - Villeneuve d'Ascq, mardi 30 avril.

J6 : Nantes Rezé - Mondeville, jeudi 2 mai.

