À deux journées du terme de la saison régulière, les joueuses de l'AG Caen ont de grandes chances de ne plus lâcher leur première place. Trois points d'avance sur Rouen et un vrai matelas en termes de différence de buts : les Calvadosiennes disposent encore d'un vrai joker mais elles n'ont pas le droit de faire faux bond ce dimanche 21 avril (15 heures) contre Briouze, 4e. Marion Laporte, ailière gauche, abonde : "C'est une étape dans notre objectif de montée. Mais on n'a pas peur de rater, plutôt l'envie de réussir."

