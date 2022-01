Yves Jégo en visite à Caen

Membre du Parti radical, Yves Jégo rencontrera les élus de l'agglomération et la population caennaise jusqu'à vendredi matin.



Il sera notamment à 17h à la Grâce de Dieu en compagnie des commerçants de la Place des Commerces et de Béatrice Majza, candidate du Parti radical aux élections sur le canton de Caen X. Et prendra un petit déjeuner vendredi 17 décembre en compagnie de Luc Duncombe, également candidat du Parti radical aux élections sur le canton de Caen I.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire