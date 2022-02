Rouen. Incendie de Notre-Dame de Paris : des pompiers normands mobilisés

Les images des flammes et de la fumée s'échappant de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont fait le tour du monde lundi 15 avril 2019. On peut y apercevoir des centaines de pompiers en train de lutter contre cet immense incendie.

Treize sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, spécialisés dans les interventions en milieux périlleux, se sont rendus sur place.

Les #SapeursPompiers du Sdis 76 s'engagent sur l'intervention de #NotreDame : 10 spécialistes du Grimp (Rouen et Le Havre) et un équipage BEA du Cis Dieppe seront rapidement sur place ; au total, 13 sapeurs-pompiers. Courage à tous ! — Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) 15 avril 2019

13 pompiers seino-marins étaient sur place mais ne sont pas intervenus

Les pompiers du SDIS 76 ont été appelés dès les premières minutes de l'incendie par leurs collègues au niveau national afin de répertorier les forces et les moyens mobilisables à proximité de l'Ile-de-France. Ils recherchaient notamment des bras élévateurs d'une quarantaine de mètres de haut afin de combattre l'incendie par le dessus. La Seine-Maritime en dispose de trois à Dieppe, au Havre et un de 30 mètres à Rouen. Celui de Dieppe, mesurant 44 mètres, a été mobilisé et trois pompiers de la caserne se sont alors rendus sur place.

Quatre soldats du feu de Rouen, quatre du Havre et deux autres de Dieppe ont également rejoint la capitale. Ils font tous partie du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et ont été appelés pour sécuriser l'accès à la cathédrale.

Tous les pompiers mobilisés se sont regroupés au centre opérationnel des pompiers de Paris. Les soldats du feu de Seine-Maritime étaient présents en renfort et n'ont pas eu à intervenir car les moyens étaient finalement suffisants.

Le SDIS du 27 contacté

Les pompiers de l'Eure ont également été contactés mais ne se sont finalement pas rendus sur place.

Hier, une demande d'anticipation de renfort pour l'incendie de #NotreDame a été faite. Les pompiers du @sdis27 étaient réunis à Val-de-Reuil, prêts à partir. Ils n'ont finalement pas été engagés. Je tiens à saluer leur réactivité et leur engagement. — Pascal Lehongre (@LehongrePascal) 16 avril 2019

Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour venir à bout des flammes. Ils ont craint un moment de "voir la structure s'effondrer" mais la cathédrale est bel et bien encore debout.

