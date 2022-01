Le Goût des Autres, près de l’Église Saint-Jean

Un nouveau restaurant dans le quartier est visiblement de nature à aiguiller la curiosité des papilles de celles et ceux qui y vivent ou y travaillent. L’établissement, qui porte le nom d’un film d’Agnès Jaoui, propose une formule “Plat du jour + café” à 11,80€ : dos de saumon de la Manche mi-cuit ou lapin au jus moutardé.



A la carte, du vrai changement !

Le prix de la formule “Entrée + plat ou plat + dessert” est de 14€ et le poulet fermier en fricassée a de quoi me séduire. L’attente est un peu longue mais l’assiette que l’on me propose en vaut la peine : la viande est servie avec une garniture inspirée d’une paëlla (riz, petits pois, chorizo, gambas...). Le mélange est subtil et a surtout le mérite de changer des autres cartes caennaises. Le coeur de basse côte poêlé (14,50€) ou la côte de porc fermier au jus et ses pommes de terre à la braise (17€) sont aussi des plats que j’ai peu vu chez la concurrence. En dessert, la tarte aux fraises minute et sa boule de glace vanille parachève ce bon déjeuner. Avec un verre de Côtes de Gascogne (Chardonnay-Tariquet), la note s’élève à 17,80€.



Pratique. Le Goût des Autres, 117 rue des Équipes d’Urgence à Caen. Tél. 02 31 86 43 30.