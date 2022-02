Rouen. Basket (Pro B) : nouvelle grosse victoire pour Rouen contre Nancy

Le match.

Aucune grosse équipe ne résiste au Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) avec cette nouvelle victoire sur son parquet du Kindarena face au SLUC Nancy 82-68 vendredi 12 avril 2019 pour le compte de la 26e journée de Pro B. C'est un véritable mano à mano qui s'est déroulé entre les deux équipes très proches au classement (Nancy 3è et Rouen 6è avant le match). Mais c'est dans le dernier quart-temps que les joueurs d'Alexandre Ménard feront la différence en prenant le large et s'imposer de 14 points grâce à Un Jessie Begarin auteur d'un double-double (22 points et 12 rebonds). Au classement, le RMB est désormais 5e ex-aequo avant un déplacement à Chartres.

Les chiffres.

📊Les statistiques de la victoire face à @SLUCbasketNancy 📊@BegarinJessie termine la partie en double double, (22pts, 12Rbds) à 9/15 au tir et avec un très joli 28 d'évaluation ! 🙌#GORMB #RMBSLUC pic.twitter.com/KuK3lpeI83 — Rouen Métro Basket (@RouenMBasket) April 12, 2019

La fiche.

Rouen : Begarin: 22 points, Bassoumba: 17 points, Diggs et Coleman: 12 points, Injai: 11 points, Maille: 6 points, Nwogbo: 2 points.