Le Caen TTC retrouve la Pro B

Alors qu'il restait sur quatorze victoires et un nul, il s'est incliné assez nettement contre Grand-Quevilly (11-6). Les pongistes caennais ont "attendu" leur dernier match de la saison pour retrouver ce goût un peu amer de la défaite, qui les prive d'un titre de champion de France de Nationale 1 pour lequel ils étaient favoris. Ils ont néanmoins obtenu l'essentiel en ce week-end de play-off : les voilà de retour en Pro B. Leur victoire contre Bruille le matin même de leur revers face à Grand-Quevilly (11-5) avait signé leur accession.

La fatigue a pesé lourd quelques heures plus tard au moment d'attaquer le dernier match de ce mini-championnat à trois, véritable finale pour le titre. Si Caen avait fait de ce succès un réel objectif, il se réjouit surtout d'être parvenu à remonter en Pro B seulement un an après en être tombé. Le Caen TTC a affiché une belle souveraineté. Sept victoires en sept matchs lors de la première phase, six victoires et un nul sur la deuxième : le bilan était presque parfait avant les play-off. L'année dernière, il était quasiment l'opposé puisque Caen n'avait pas remporté la moindre rencontre en Pro B.

La victoire d'un groupe

"On a réussi à composer une bonne équipe et on a été épargnés par les blessures", avance l'entraîneur Xavier Renouvin en guise d'explications principales. À la différence de beaucoup de ses adversaires, son équipe a pu s'appuyer sur un effectif de six joueurs homogène servi par deux leaders – Jakub Kleprlik et Wang Xin – extrêmement compétitifs. "Ils ne sont pas loin des 80% de victoires. En plus, ils jouent bien ensemble en double. Tout le monde a répondu présent. Quand un joueur était un peu moins bien, un autre prenait le relais."

Fidèle au principe qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Caen ne recrutera qu'un nouveau joueur à l'intersaison. Kleprlik et Xin seront de nouveau titulaires tandis que Jimmy Devaux sera remplaçant. "On ne veut pas casser la bonne dynamique actuelle", explique Xavier Renouvin, qui a déjà fixé pour objectif de "finir en milieu de classement".