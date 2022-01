A tester. À la découverte des box jardin

De nombreuses "box jardin" fleurissent en ce moment sur Internet. Le but est de proposer aux particuliers des boîtes qui contiennent de quoi jardiner, que l'on habite en ville ou à la campagne. Que vous soyez débutants ou amateurs, que vous jardiniez dans votre appartement, sur votre balcon ou dans votre jardin, vous trouverez forcément la box de votre choix.

Différentes entreprises, comme Mon Petit Coin Vert, La Box à Planter, Alsagarden... proposent des coffrets variés. Ils contiennent des graines, souvent bio, faciles à cultiver, et l'essentiel pour jardiner sans matériel perfectionné : terreau, pastilles de coco, sacs en polyester recyclables, contenants, étiquettes... et surtout des conseils. De quoi mettre les mains dans la terre sans se prendre le chou ! Avec ou sans abonnement, les petits et grands jardiniers en herbe seront ravis de découvrir leur colis au fil des saisons et au gré de leurs envies car il y en a pour tous les goûts !

