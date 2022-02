Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole doit se relever

Toujours sans victoire depuis neuf matches, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reçoivent l'équipe bretonne de Concarneau le vendredi 12 avril 2019 au stade Robert-Diochon, lors de la 30e journée de National à partir de 20h.

S'éloigner de la zone rouge

C'est avec une inquiétante 12e place que les Rouges et Jaunes recevront une équipe 11e au classement et qui possède le même nombre de points (35). Si cette place est inquiétante, c'est parce que les joueurs de Manu Da Costa flirtent depuis un petit moment avec la zone rouge, qui n'est plus qu'a quatre points.

Si la série de Concarneau n'était pas au mieux non plus avec quatre défaites consécutives, ils ont su redresser la barre lors de la dernière journée en remportant une victoire importante face à Marignane-Gignac (1-0). Après une semaine agitée à l'entrainement, les trois points sont donc d'une importance capitale pour QRM alors qu'il ne reste que cinq journées à disputer.