Neufchatel-en-Bray. Seine-Maritime : Un patron offre à ses salariés une Alpine A110

Depuis le 21 mars 2019, les employés de la société MecanoLav, spécialisée dans la fabrication de machines de nettoyage pour les pièces industrielles, peuvent aller faire une promenade avec la sportive qui est fabriquée à Dieppe.

"On a fait l'acquisition d'une Renault Alpine pour communiquer sur l'ensemble du territoire normand. On veut valoriser les compétences et l'excellence de l'industrie française au travers de cette voiture conçue près de Neufchâtel-en-Bray ", précise Matthieu Vallois, le directeur de MecanoLav.

Cette acquisition a coûté 60 000€ pour ce directeur qui a décidé d'en faire profiter aussi ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. Mais ce n'est pas tout, Matthieu Vallois envisage même de mettre la voiture à disposition d'établissements scolaires pour "promouvoir la filière industrielle auprès de nos jeunes dans les écoles".

Voilà une idée que vous pourrez proposer à votre patron lors de votre prochaine réunion !