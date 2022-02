Le-Havre. Le Havre : la plus grande pharmacie de France

C'est en fait un déménagement. La pharmacie présente dans l'Espace Coty du Havre (Seine-Maritime) a changé de couloir pour investir l'emplacement de l'enseigne Go Sport. Cette nouvelle pharmacie devient du coup la plus grande de France : 2 500 m2 (1 600 m2 d'espace de vente et 900 m2 de réserve). Elle a officiellement ouvert ses portes lundi 1er avril 2019.

23 000 références

L'officine propose plus de 23 000 références pour plus de 350 000 articles. Elle est organisée comme un petit supermarché. Le client est guidé à travers des rayons de parapharmacie, de diététique, d'aromathérapie, de phytothérapie, d'hygiène ou encore de cosmétique. L'espace de vente par ordonnances est situé au fond de la boutique. La pharmacie a une capacité de 40 000 boîtes de médicaments gérées directement par un robot de stockage.

Prêt à prescrire

Des cabines ont également été aménagées. Elles permettront de réaliser des entretiens pharmaceutiques et des vaccinations. Olivier Vandermersch, pharmacien, compte beaucoup sur la loi santé votée en mars 2019. Cette dernière étend les possibilités de prescription pour les pharmaciens. Ils vont pouvoir prescrire directement certains vaccins et délivrer, sous certaines conditions, des médicaments sous prescription médicale obligatoire pour des pathologies bénignes (comme des cystites ou certaines angines).

Un gigantisme inquiétant ?

Le gigantisme de cette enseigne interroge, notamment sur la capacité des plus petites pharmacies à pouvoir résister. Selon les chiffres de l'Ordre national des pharmaciens, la France a perdu 227 officines entre avril 2018 et avril 2019 (-4 en Haute-Normandie et -6 en Basse-Normandie).

La pharmacie s'étend sur 1 600 m² d'espace de vente. - Gilles Anthoine

La pharmacie de l'Espace Coty emploie 52 personnes (dont dix pharmaciens). Six emplois ont été créés grâce à l'agrandissement. Deux nouveaux postes vont voir le jour dans le courant du mois d'avril.

